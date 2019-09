Vlamingen steken de draak met comeback Kim Clijsters in grappige parodie

De aankondigingsvideo over de comeback van Kim Clijsters staat nog maar een dag online, en toch hebben enkele Vlamingen al een parodie in elkaar kunnen boksen. In het ludieke filmpje kondigen Aalstenaar Jeff Bronder en Pieterjan Marchand uit Brugge aan dat ook zij een comeback zullen maken… als fervente supporters van Clijsters, “na zeven jaar niksen”. “Kunnen we extreem lui zijn en onze favoriete tennisspeelster aanmoedigen?”, aldus de kerels, geheel in de stijl van de aankondigingsvideo. “Let’s do this. Let’s sit back one more time.”