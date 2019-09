Team INEOS-manager Dave Brailsford vecht tegen kanker: “Ik moest leren het te accepteren”

Dave Brailsford, de ploegmanager van Team INEOS (voorheen: Team Sky), heeft prostaatkanker. Dat onthult hij in een interview met The Times. De 55-jarige Brailsford werd al geopereerd, eerdaags weet hij of die operatie succesvol was.

In juli werd bij de 55-jarige Dave Brailsford kanker vastgesteld, dat vertelde hij zelf in The Times. Vorige maand werd hij al geopereerd, zaterdag weet hij of die operatie succesvol was.

“Natuurlijk is er angst, angst voor de grote onbekende”, klinkt het openhartig. “Ik denk dat ik veerkrachtig en stoer ben maar in het ziekenhuis was ik toch overweldigd, om eerlijk te zijn. Het is gemakkelijk om te denken ‘Waarom overkomt dit mij?’ Ik heb hard gewerkt aan mijn gezondheid en dan kan je bitter, boos of gefrustreerd geraken. Ik moest leren het te accepteren. Erover praten met het team was al een enorme hulp.”

“Ik werk heel hard; ik blijf altijd bezig. Sommigen zeggen misschien dat ik obsessief ben: ik kan het perspectief verliezen en me erg op kleine dingen concentreren. Nu wil ik er gewoon meer van genieten.”

Met Egan Bernal won Brailsford deze zomer de Tour de France voor de zevende keer in de afgelopen acht jaar. Als British Cycling performance director leidde hij Groot-Brittannië ook naar acht gouden medailles op de Olympische Spelen in Peking 2008 en in Londen vier jaar later. Daarna vertrok hij in 2014 om zich te concentreren op Team Sky, dat opging in team Ineos.