Daarom zie je Lady Gaga zelden zonder make-up

In aanloop van de lancering van haar eigen beautymerk Haus, heeft Lady Gaga in een interview met modeblad Allure verteld dat ze make-up gebruikt om haar onzekerheden te verbergen. “Dan krijg ik vleugels”, klinkt het onder meer.

De Amerikaanse popster Lady Gaga werd in haar jeugd zwaar gepest en dat draagt laat tot op de dag van vandaag sporen achter. “Ik heb me nooit mooi gevoeld en ik heb nog steeds dagen waarop ik me niet mooi voel”, zegt ze.

“Alle onzekerheden waarmee ik mijn hele leven te maken heb gehad door gepest te worden, komen dan meteen weer aan de oppervlakte en zijn confronterend. Dan breng ik make-up aan en voor ik het weet, voel ik me een superheld vanbinnen. Het geeft mij vleugels.”

Gaga, die voluit Stefani Germanotta heet, vindt dat make-up de kracht heeft om “te veranderen hoe je jezelf voelt als je even in een dipje zit.” In hetzelfde interview vertelt de 33-jarige ster nog over een van die momenten in haar carrière.

Huilen op de vloer

“Toen ik de ‘Joanne’-tour deed, was ik al aan het touren sinds mijn 22ste. De Super Bowl en Coahella waren net achter de rug, ‘A Star Is Born’ was ingeblikt en ik ben kapot gegaan”, zegt de blondine. “Mijn visagiste heeft me al huilend van de vloer geraapt. Ze zette me in de stoel, droogde mijn tranen en zei dat ze me ging opmaken. Ik huilde terwijl ze me schminkte, maar het voelde tegelijk goed omdat ik wist dat ‘mijn gezicht’ in goede handen was.”