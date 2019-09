Lommel - Leerlingen duaal zorgkundigen van campus Het Spoor in Mol brachten sfeervolle muziek in wzc Ploegdries.

Het was weer een gezellige middag in woonzorgcentrum Ploegdries. In het kader van hun opleiding duaal zorgkundige brachten de leerlingen van campus Het Spoor Mol een gezellige en sfeervolle muzieknamiddag met muziek uit de tijd van toen. Er werd naar hartenlust meegezongen en gedanst. De sfeer zat er goed in en de leerlingen werden verzocht om snel 'terug' te komen.