Slachtoffer Maasmechelse serieverkrachter: “Ik was 4 uur buiten westen”

Maasmechelen -

In de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdag het proces ingeleid tegen de 37-jarige Maasmechelaar Fouad K. die terecht staat voor vijf verkrachtingen. Ook zou hij nog een tiental slachtoffers aangerand, verdoofd en bestolen hebben. Een Maasmechels slachtoffer was aanwezig in de rechtbank. “Hij heeft me verdoofd. Als er iets meer verdovingsmiddel in de drank zat, was ik er nu niet meer.”