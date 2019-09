Felice Mazzu staat vanavond oog in oog met zijn ex-club. Foto: Belga

KRC Genk opent de zevende speeldag van de Jupiler Pro League vanavond met een uitwedstrijd in en tegen Charleroi. Wat denk jij: kan blauw-wit de drie punten mee naar Limburg nemen? Of trakteren de Carolo's hun ex-coach Felice Mazzu op een nederlaag? Laat het ons weten via deze poll.