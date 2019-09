NAVO-onderofficier ook in beroep veroordeeld voor verkrachting van Kinrooise

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft donderdag de veroordeling van een NAVO-onderofficier voor de verkrachting en aanranding van een vrouw uit Kinrooi bevestigd. De militair en het Openbaar Ministerie gingen in beroep tegen zijn veroordeling door de Tongerse strafrechter uit 2018. Hij kreeg toen een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel.

De feiten gebeurden in 2012 na een barbecue op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. De onderofficier reed na de barbecue naar het huis van de vrouw in Kinrooi, die hij kende via een onlinechat. Tijdens ...