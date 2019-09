NARS Cosmetics brengt parfum uit

Het Franse cosmeticamerk NARS Cosmetics brengt voor het eerst een parfum op de markt. NARS gaat daarvoor in zee met de bekende parfumdokter Olivia Giacobetti.

François Nars gaat na 25 jaar zijn eerste parfum op de markt brengen. De oprichter van het inmiddels wereldbekende cosmeticamerk gaat daarvoor in zee met Olivia Giacobetti, een gerenommeerde Franse ‘parfumeuse’. Samen komen ze op de proppen met ‘Audacious’, een geur die volgens de makers het merk weergeeft in een flesje.

“Het parfum bestaat uit tegenstellingen”, staat te lezen op Allure. “Licht ontmoet duisternis, sensualiteit flirt met individualiteit...het gaat om contrasten.” Het parfum moet ook een hommage brengen aan ‘audacity’ (Engels voor durf) met toetsen van wierook, Ylang ylang etherische olie en sandelhout.

Het parfum, verpakt in een minimalistisch zwart flesje, is momenteel alleen nog maar beschikbaar in de Verenigde Staten en op Ebay. Wanneer het parfum bij ons in de rekken zal liggen, is voorlopig nog niet bekend.