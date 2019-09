Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “In 2024 grootste partij worden om zelf stok van informateur te krijgen”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft de ambitie om van Vlaams Belang in 2024 de grootste partij van Vlaanderen te maken “en zo de stok van informateur te krijgen”. Dat heeft Van Grieken vrijdag gezegd in ‘De ochtend’ op Radio 1. Daarin bevestigde ook meteen dat hij kandidaat is om zichzelf op te volgen als partijvoorzitter.