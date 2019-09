Zeven miljoen mensen in eerste helft 2019 ontheemd door extreem weer

Overstromingen, cyclonen en andere extreme weergebeurtenissen hebben in de eerste helft van dit jaar wereldwijd zeven miljoen mensen binnen hun eigen land ontheemd. Daarbovenop komen bijna vier miljoen mensen die in eigen land op de vlucht zijn geslagen voor oorlog en geweld, vooral in Afrika en het Midden-Oosten. Dat staat in een rapport van het in Genève gevestigde Observatiecentrum voor Ontheemden (IDMC).