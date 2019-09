De Britse popster Adele (31) heeft de scheiding aangevraagd van haar man Simon Konecki (45). Dat heeft de celebritieswebsite TMZ.com donderdag (plaatselijke tijd) op gezag van gerechtsdocumenten bericht.

In april had het stel reeds te kennen gegeven uiteen te zullen gaan na zeven jaar samenzijn, waarvan twee jaar als gehuwd paar. Zij beklemtoonden toen zich “samen liefdevol” te zullen bekommeren om hun zoon Angelo. Die is ondertussen zes jaar oud.