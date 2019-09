Christoff in ‘Gert late night’: “Yves Segers en ik, wij hebben gekust en zo”

Dat hij even iets heeft gehad met collega Yves Segers (48). Dat onthulde Christoff (43) donderdagavond in Gert late night. “Ik woonde nog bij mijn ouders, en hij bleef slapen op een matras in mijn kamer.”

Of Christoff ooit gek is geweest van iemand in de showbizz, wou presentator James Cooke donderdagavond weten in de rubriek Bedgeheimen van Gert late night. Ja, zo bleek na een nerveus lachje: “Van Yves Segers.” Segers was destijds de zanger van de band Toast – u weet wel, van die klepper Ik schreeuw het van de daken – en scoort tegenwoordig carnavalshits als Een beetje gay is okay.

“Die klik is er gekomen bij Tien om te zien. We raakten aan de praat, en hij zette me die avond thuis af. Het was toen heel mistig. Sorry, maar jij kunt nu echt niet meer naar huis rijden, zei ik hem. Blijf slapen. Ik woonde nog bij mijn ouders en heb gewoon een matras naast mijn bed gelegd. En ja, we hebben gekust, en zo. Ik was toen net uit de kast en wou nog zoveel ontdekken. Mocht dat later zijn gebeurd, had dat echt iets kunnen worden”, vertelde hij.

Christoff voegde daar voorts nog aan toe dat hij geen ‘seksbeest’ is. “Dat heb ik van ons mama. Ik kan bijvoorbeeld niet seksen als ik weet dat ik de volgende dag om 7 uur uit mijn bed moet. Dan zeg ik tegen mijn partner: We gaan nog een serietje kijken, zeker? En dan weet ik dat hij in slaap valt.” (lacht)