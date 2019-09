Bob ontdekt grote leugen nadat hij met Christine trouwt: “Ik wil jou nooit meer zien”

Nagenoeg alle Thuis-fans hadden donderdagavond reden tot jubelen. Nadat Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck) afgelopen dinsdag toch trouwden, kreeg Bob sterke vermoedens dat Christine niet echt zwanger is. Hij deelde zijn zorgen met Lowie (Mathias Vergels) en maakte meteen een afspraak bij dokter Judith (Katrien De Ruysscher) voor Christine, “om zeker te zijn dat alles goed is met het kindje”.

Judith is evenwel formeel: Christine is niet zwanger, en is dat ook nooit geweest. Wanneer Bob Christine daarmee confronteert, probeert ze het eerst nog met een smoesje. Maar Bob is onverbiddelijk: “Ik wil jou niet meer zien. Nooit meer. Het is voorbij, Christine.” Rechtvaardigheid, heet dat.