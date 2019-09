Clijsters terug op de court dankzij haar man Brian Lynch: “Ik hoop vooral dat Kim geniet”

De comeback van het jaar is een feit: op haar 36ste wordt Kim Clijsters weer proftennisster. Omdat, dixit Kim, “ik niet alleen mama wil zijn van drie kinderen, maar het gevoel van het proftennis mis”. Dat de gewezen nummer één van de wereld na zeven jaar opnieuw een rentree kan maken, heeft Kim te danken aan echtgenoot Brian Lynch. “Kim op de Spelen in Tokio? We zullen wel zien: als ze succesvol is in haar comeback, volgt de rest vanzelf. Ik hoop dat vooral dat ze geniet op de court.”