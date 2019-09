Hasselt -

De huurprijzen van appartementen in Hasselt zijn in de eerste zes maanden van dit jaar met meer dan 12 procent gestegen. Gemiddeld betaal je als huurder 752 euro per maand. Nieuwbouw katapulteert Hasselt zo in de top 5 van duurste huurprijzen in België. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België.