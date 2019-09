The Beatles dachten aan een nieuw album na het slotakkoord “Abbey Road”

Volgens de Britse kwaliteitskrant The Guardian en het gezaghebbende blad guitarplayer.com is een bandopname opgedoken waarop te horen is hoe drie leden van The Beatles van gedachten wisselen over een opvolger voor “Abbey Road”, het laatste album dat zij hebben opgenomen.

Uiteraard is “Let it Be” het laatste album dat de Beatles - met name in 1970 - hebben uitgebracht. Het laatste dat ze hadden ingeblikt was echter het - mede door de hoes en het slotnummer (“The End”) epische - Abbey Road. De wijdverbreide mening is dat die plaat een bedoeld groot slotakkoord was.

Maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Beatleshistoricus Mark Lewisohn botste op een bandopname die dateert van 8 september 1969 en die in het hoofdkwartier van Apple, de eigen platenmaatschappij van het kwartet, is gemaakt. John Lennon, Paul McCartney en George Harrison bespreken er in afwezigheid van de gehospitaliseerde drummer Ringo Starr een nieuw album. De tape was net bedoeld om deze laatste op de hoogte te houden.

Lennon suggereert dat er veertien songs zouden op staan, met telkens vier liedjes van de drie aanwezigen, en twee van Ringo. Hij brak ook een lans voor het doorbreken van de “Lennon-and-McCartney” mythe als co-schrijvers van de liedjes, door elk liedje te crediteren aan zijn schepper. Bovendien bespraken The Beatles ook een kerstnummer.