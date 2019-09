Militanten MR en PS scharen zich achter regeringsdeelname

De sfeer bij MR was opperbest.. Foto: BELGA

Na de leden van PS hebben ook de militanten van MR hebben donderdagavond in Namen unaniem het licht op groen gezet voor de deelname van hun liberale partij aan de Waalse en Franse Gemeenschapsregering.

De militanten schaarden zich in Namen-Expo achter de regeerakkoorden voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap die de liberalen begin deze week hebben gesloten met de socialistische PS en het groene Ecolo. Eerder op de avond had ook de PS de nieuwe regeringen al de zegen gegeven. Ecolo spreekt zich later op donderdagavond nog uit.

Bij de opening van het congres hamerde partijvoorzitter Charles Michel bij de ongeveer 400 aanwezigen op de liberale accenten in de regeerakkoorden. “Ondernemingszin en de zin voor initiatief zijn de motoren voor economisch succes, sociale cohesie en om de klimaatuitdaging aan te gaan”, zei de ontslagnemende premier en toekomstige voorzitter van de Europese Raad.

Ook de afgevaardigden van de regionale federaties van de PS stemden in met de regeerakkoorden die de partijtop begin deze week heeft bereikt met het groene Ecolo en de liberale MR. De meeste federaties gaven een unaniem fiat. Enkel bij de federaties van Luik, Hoei-Borgworm en het Centrum (in Henegouwen, nvdr) was er wat voorbehoud, maar ook die keurden de regeringsdeelname met grote meerderheid goed.

Het regeerakkoord met de PS en Ecolo bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad van 63,7 naar 68,7 procent, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming (Pacte d’exellence).