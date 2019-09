Israël beschuldigd van spionagewerk nabij Witte Huis

Volgens enkele voormalige hoge Amerikaanse functionarissen gelooft de FBI dat Israël achter afluisterapparatuur zat die werd gevonden nabij het Witte Huis en andere gevoelige plaatsen in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Dat schrijft nieuwssite Politico donderdag. Israël heeft de beschuldigingen met kracht ontkend.

In mei 2018 maakte de Amerikaanse regering bekend dat er in 2017 afluisterapparatuur nabij het Witte Huis werd gevonden. De apparatuur, beter bekend als “StingRays”, bootsen gsm-masten na zodat het alle informatie van een telefoontje krijgt.

Bondgenoten

Volgens verschillende hoge veiligheidsambtenaren zijn de FBI en andere inlichtingendiensten die aan de zaak werkten, ervan overtuigd dat Israël hoogstwaarschijnlijk achter het spionagewerk zat, bedoeld om president Donald Trump af te luisteren. Volgens Politico is het niet duidelijk of hun doel werd bereikt.

Het land is een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten, in het bijzonder tijdens het presidentschap van Trump. Israël heeft de aantijgingen dan ook stellig ontkend. “Israël voert geen spionagemissies uit in de Verenigde Staten”, zei minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz.

Volgens een van die geciteerde functionarissen is het overigens opvallend dat iedereen naar Israël als schuldige wijst maar dat het land nooit op het matje werd geroepen. “De reactie was heel anders tijdens de vorige regering”, aldus de anonieme hoge ambtenaar.