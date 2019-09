“Harder werken dan andere teams”

De competitie in de EuroMillions League start vanavond (20.30u) met een knaller tussen landskampioen Oostende en Hubo Limburg United. De kustploeg verjongde om budgettaire redenen maar hield enkele kleppers en is de uitgesproken favoriet voor de titel. “Wij willen de luis in de pels zijn van de grote ploegen, maar mét attractief basketbal”, stelt United-voorzitter Maarten Bostyn van zijn kant. Met coach Brian Lynch overliepen we de ambitie, de filosofie achter het aantrekken van spelers en zijn visie op het team.