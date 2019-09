De katapultkampioen maakt weinig kans

Zesde seizoen ‘Belgium’s got talent’ vanavond van start op VTM

De hoogmis der talentenjachten, ‘Belgium’s got talent’, trapt vanavond z’n nieuwe seizoen af. Zet vooral uw geld in op een zanger of een dansact: zij gingen de vorige vijf edities telkens met het goud – en vooral een cheque van 50.000 euro – naar huis. Maken de komieken en goochelaars dan geen schijn van kans? “Zangers en dansers scoren bij iedere leeftijd. Ze zijn de gemene deler. En zullen dus nog vaak winnen.”