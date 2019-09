Theo Bongonda is na zes weken blessureleed eindelijk klaar voor eerste minuten

Hij ligt in de weegschaal met Paul Onuachu voor het etiket van duurste inkomende transfer ooit bij KRC Genk. Toch stond Theo Bongonda halfweg september nog niet één minuut op het veld. Nu zijn vervelende rugblessure volledig achter de rug is, kan het officiële debuut echter niet lang meer uitblijven. Wie weet vanavond al in zijn geboortestad Charleroi, hij behoort alleszins voor het eerst tot de wedstrijdkern. “Ik sta te popelen,” grijnst een hongerige Bongonda.