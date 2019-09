John Lelangue maakt verder werk van herstructurering bij Lotto Soudal

Algemeen manager John Lelangue maakt verder werk van de herstructurering bij Lotto Soudal. Er komen zo enkele opsplitsingen. Marc Sergeant blijft sportief manager, Kevin De Weert is performance manager. Dan is er nog de administratieve en logistieke vleugel, waar Valerie D’haese de zaken zal behartigen. John Lelangue, die eind november 2018 bij het Belgische WorldTeam kwam, is de eindverantwoordelijke.

“Marc Sergeant is geen sportdirecteur, maar sportief manager en dat zal hij ook blijven”, bevestigt Lelangue. “Naast hem staan zes sportdirecteurs. Daarnaast bouw ik een ‘performance departement’. Beide cellen zullen rechtstreeks aan mij rapporteren. Ik kan zo steunen op die twee vleugels. De taak van Sergeant is ook om te kijken wie we eventueel kunnen rekruteren. Herman Frison, om er maar één op te noemen, is één van de zes sportdirecteurs en die staan allemaal op dezelfde lijn.”

“Wat ik op poten wil zetten is niets nieuws. Dat bestaat al een tijdje. Ook in andere sporten zoals het voetbal. Toen ik aan de slag was bij BMC werkten we op dezelfde manier. Jim Ochowicz was algemeen manager. Ikzelf nam het sportieve luik voor mijn rekening, Allan Peiper was performance manager en dan was er nog het administratieve geheel. Zo gaan we ook werken bij Lotto Soudal. Elke cel zal aan mij rapporteren en zo gaan we de ploeg verder uitbouwen om op de meeste efficiënte manier te kunnen werken. Ik wil het beste uit iedereen halen. Ik wil een ploeg maken die al onze ambities kan en wil waarmaken. En daarvoor moeten wij op één lijn staan, met mij als eindverantwoordelijke. Alleen zo kunnen wij tot degelijke resultaten komen.”

“Het collectivisme moet primeren, kijk maar naar wat we verwezenlijkten in de Tour. Beetje per beetje bouw ik verder aan het nieuwe Lotto Soudal, met een nieuwe visie en nog grotere ambities.” .