Sluikstorters gevat in Diest

Diest - De politie Demerdal heeft dankzij cameratoezicht drie sluikstorters kunnen identificeren. Zij krijgen een gemeentelijke administratieve sanctie. “De camera’s werken vooral preventief. Het sluikstorten neemt op de gecontroleerde plaatsen drastisch af. De overlastcamera’s worden dit jaar nagenoeg voortdurend ingezet. Het verkregen beeldmateriaal was ook doorslaggevend in belangrijke opsporingsonderzoeken in het kader van een vechtpartij, vandalisme en een verkrachting”, zegt korpschef Jan Vanhauwere.