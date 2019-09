Thierry Neuville en Andreas Mikkelsen delen leiding in Rally van Turkije na eerste proef

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) en zijn Noorse teamgenoot Andreas Mikkelsen waren vrijdagavond de snelste rijders in de korte openingsrit van de Rally van Turkije. In de straten van Marmaris waren ze allebei 1.6 sneller dan de Zweed Pontus Tidemand (Ford Fiesta). De Fransman Sébastien Ogier (Citroën C3) volgde als vierde op 1.7. De Estlandse WK-leider Ott Tänak (Toyota Yaris) startte voorzichtig en reed de zevende tijd.

Het is stilaan money time in het WK rally. Met nog vier rally’s te rijden moeten Neuville (33 punten achterstand) en Ogier (40 punten achterstand) flink aan de bak in Turkije. Willen ze nog kans maken op de wereldtitel, dan moeten ze dit weekend veel punten scoren om de kloof met Tänak proberen te verkleinen.

Van alle titelkandidaten nam Neuville donderdagavond de beste start. Al moet er volledigheidshalve aan toegevoegd worden dat de 2 kilometer lange klassementsrit in de straten van Marmaris niets vandoen heeft met het zware onverhard dat de rijders zaterdag te verwerken krijgen. Neuville en teamgenoot Mikkelsen reden dezelfde tijd en delen bijgevolg de leidersplaats. “Ik sta op een mix van harde en zachte rubbers. Ik heb gepust en ben tevreden met mijn tijd” zei Neuville bij aankomst.

Vrijdagochtend 7u08 Belgische tijd wordt een eerste van in totaal zes klassementsritten gereden goed voor een totaal van 159.14 competitieve kilometers.