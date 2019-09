Eén comeback, tien vragen: alles wat u moet weten over de terugkeer van Kim Clijsters in het tennis

Het nieuws sloeg in als een bom. Kim Clijsters duikt volgend jaar opnieuw op in het profcircuit. Op haar 36ste, na een hiaat van zeven jaar. Als moeder van drie kinderen bovendien. Een waagstuk of een fijn uitgekiende zet? Tien vragen, en antwoorden, over wat nu al de comeback van het jaar mag heten.