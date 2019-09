Herman Van Holsbeeck moet nacht in de cel doorbrengen

Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck moet een nacht in cel doorbrengen nadat hij donderdag werd opgepakt. Dat wordt onze redactie uit goede bron bevestigd.

Van Holsbeeck verschijnt pas morgen voor de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise. Hij is de hele dag ondervraagd over zijn rol van bepaalde transfers. Er wordt onderzocht of hij geld onder tafel betaald kreeg door makelaar Christophe Henrotay.

Over de inhoud van zijn verklaringen raakte nog niets bekend. De verhoren zijn intussen afgelopen. Het is nu aan de onderzoeksrechter om alle verhoren uit Monaco (de aangehouden Henrotay), Luik (Christophe Cheniaux, de aangehouden rechterhand van Henrotay) en die van Van Holsbeeck naast elkaar te leggen om Van Holsbeeck dan te confronteren met tegenstrijdige verklaringen.

Allicht valt er vrijdagnamiddag een beslissing over zijn eventuele aanhouding. De onderzoeksrechter heeft daar 48 uur de tijd voor. Dat hij vannacht in een politiecel moet doorbrengen, zegt volgens onze informatie niets over de schuld of onschuld van de gewezen Anderlecht-manager.