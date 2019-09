Everzwijn rent over drukke gewestwegen in hartje Riemst

Riemst -

De everzwijnenplaag in onze provincie neemt stilaan bizarre vormen aan. Donderdagnamiddag werd er zelfs eentje gesignaleerd in het centrum van Riemst. Het jonge dier verscheen plots op de drukke Tongersesteenweg (N79) en rende een eindje richting Tongeren om even later rechtsomkeer te maken en weer richting rotonde te lopen. Meester Vital Medaerts (95), die getuige was van het voorval, kon zijn ogen niet geloven. “Neen, dit heb ik nog nooit meegemaakt” bekende de vroegere correspondent van onze krant.