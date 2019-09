Tien hoogtepunten van de modeweek in New York

De New Yorkse modeweek is niet de meest flamboyante van alle modeweken, maar wel diegene waar diversiteit en inclusiviteit steevast hoogtij vieren. Zo maakte het allereerste model met dubbele geamputeerde benen er deze editie haar opwachting. Verder heel wat roze, prairiejurken en miniscule handtasjes.

Eclecticisme bij Marc Jacobs

Marc Jacobs mocht naar goede gewoonte New York Fashion Week afsluiten. En dat is een hele eer die zelfs hij niet zomaar aan zich voorbij laat gaan. Zijn kleurrijke, eclectische collectie herbergde heel wat verschillende invloeden, zoals het wilde westen, zijn goede vriend Karl Lagerfeld, de sombere pierrots ...

Foto: Catwalkpictures

Kate Spade pakt uit met influencers en ... kamerplanten

Bij Kate Spade liepen niet enkel professionele modellen in de kijker op de catwalk, ook twee New Yorkse kunstcuratoren en een aantal influencers passeerden er de revue. Allen met kamerplanten in de armen. Ongetwijfeld heeft het thema daar iets mee te maken. Zo omschreef de ontwerpster zelf haar collectie: “Vandaag maken we een safari in de stad, waar elke bocht en kledingkeuze een avontuur is.”

Foto: Catwalkpictures

Rihanna houdt het spannend

Hoewel de lingeriecollectie van Rihanna in het Barclays Center in Brooklyn aan het grote publiek getoond werd, hangt er vooral een mist van geheimzinnigheid omheen. Beelden zijn er namelijk niet, omdat alle gsm’s voor de catwalkshow in een afgesloten kistje werden gestopt en fotografen alleen beelden mochten maken op de rode loper. De reden? De modeshow wordt vanaf 20 september in tweehonderd landen exclusief uitgezonden via de streamingsdienst Amazon Prime Video. Het is nog even wachten dus op de echte première van Savage x Fenty.

Foto: Getty Images for Savage X Fenty

Schreeuwerige kitsch bij Jeremy Scott

Draagbaar is de collectie van Jeremy Scott misschien niet bepaald, maar de galactische blazers, de badpakken met lovertjes, de ultrakorte ‘kitschy’ jurken, de kniehoge laarzen en de pastelkleurige pruiken zorgen wel voor flink wat leven in de brouwerij.

Foto: Catwalkpictures

Piepkleine tasjes worden nog kleiner

Het begon allemaal met de modeshow van de Franse ontwerper Simon Porte Jacquemus, die zijn modellen vorig seizoen de catwalk op stuurde met een miniscule handtas. Korte tijd nadien volgende Fendi Louis Vuitton en Balenciaga in zijn spoor, waardoor kleine handtasjes een ding werden. Nu, tijdens de voorbije modeweek, lijken de handtassen nog te zijn gekrompen. Zo ook bij Brandon Maxwell en Longchamp.

Foto: Catwalkpictures

Model met dubbele geamputeerde benen bij Lulu et Gigi

Daisy-May Demetre (9) is een van de uithangborden van het Franse kinderlabel Lulu et Gigi en na haar passage tijdens de modeweek in Londen, maakte ze nu haar debuut in New York. Het dappere meisje was daarmee de eerste ooit die er met beide benen geamputeerd op de catwalk te zien was.

De prairiejurk domineert

Als er één jurk in je kast moet hangen komend zomerseizoen is het zonder twijfel de prairiejurk. De zedige, lange jurk - al dan niet met ruches of bloemenprint - blijft het modebeeld domineren bij tal van ontwerpers, zoals Marc Jacobs, Khaite, Tory Burch of Coach. Little Women ten voeten uit.

Vlnr: Coach en Marc Jacobs Foto: Catwalk Pictures

Tommy Hilfiger en Zendaya vieren een feestje

Samenwerkingen tussen modemerken en celebrities zijn al lang geen uitzondering meer, maar de collectie van Zendaya voor Tommy Hilfiger belooft opnieuw een echte voltreffer te zijn met een vette knipoog naar de jaren 70, met stuks in slangenprint, ruitjespatronen en fluweel als eyecatchers.

Foto: © Catwalkpictures

Overal roze

Roze, roze, roze. Roze is de trendkleur voor het komende zomerseizoen, daarover hoef je niet te twijfelen. Het zeemzoete, vrouwelijke kleurtje is er in allerlei tinten, maar vooral het harde knalroze blijkt populair bij modehuizen.

Vlnr: Marc Jacobs, Brandon Maxwell en Self Portrait Foto: Catwalkpictures

Politieke statements bij Prabal Gurung

Politieke statements troef bij Prabal Gurung. Zo mocht Tarana Burke, de oprichtster van #MeToo, plaatsnemen op de eerste rij, een plaatsje dat meestal gereserveerd wordt voor modejournalisten en celebrities. De ontwerper ging echter nog een stukje verder. Ook het vreemdelingenbeleid van Trump moest eraan geloven. Tijdens de grote finale liepen alle modellen met een sjerp over de catwalk, met de ondubbelzinnige boodschap: “Who gets to be American?”