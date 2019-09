Ex-kapitein Benjamin Lambot in de clinch met Cercle Brugge: “Geen respect”

Het zit er bovenarms op tussen Benjamin Lambot en Cercle Brugge. De verdediger die momenteel in Cyprus speelt, ventileerde zijn ongenoegen via de sociale media.

“Zelfs na vier jaar loyale dienst als kapitein en met een titel in 1B als bekroning is er blijkbaar geen respect in het voetbal”, uitte Lambot zijn ongenoegen. “Ze zijn blijkbaar een mondeling akkoord met de technisch directeur vergeten waarbij ik toelating kreeg om het aantal kilometers te overschrijden die voorzien waren in het contract. Nu hebben ze mij daarvoor een bedrag aangerekend dat overeenstemt met twee maanden salaris. Samen met het syndicaat voor profvoetballers start ik een procedure tegen Cercle. Er waren namelijk getuigen bij de onderhandelingen die de gemaakte afspraken kunnen bevestigen.”

Waar gaat het over? Lambot woonde in Zaventem op ruim 200 kilometer van Brugge. Cercle heeft het liefst dat de spelers in de buurt wonen maar familiaal was dat moeilijk voor Lambot, die een Skoda met een tankkaart ter beschikking kreeg. Er stond een limiet op het aantal af te leggen kilometers maar Lambot overschreed die. Na zijn vertrek en het indienen van de bedrijfsauto bleken er veel meer kilometers op de teller te staan dan contractueel afgesproken.

François Vitali, de technisch directeur over wie Lambot het heeft, reageert sereen. “Dit is een discussie over afspraken tussen een werkgever en werknemer die we niet via de media of op de sociale media moeten voeren. Zoiets komt vaak voor als een werknemer het bedrijf verlaat. Bij voetballers haalt dat de media en zeker als zo iemand het nodig vindt om het zelf openbaar te maken. In elk geval staan wij recht in onze schoenen en is het contract op elk moment en over elk punt gerespecteerd.”