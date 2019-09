Mathieu van der Poel opnieuw leider in Ronde van Groot-Brittannië, Edoardo Affini wint tijdrit

Edoardo Affini (Michtelton-SCOTT) heeft donderdag de zesde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië (cat. 2.BC) gewonnen. In een individuele tijdrit over 14,4 kilometer in Pershore (Worcestershire) was de 23-jarige Italiaan zeven seconden sneller dan de Nederlanders Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle. Frederik Frison was met een tiende stek op 0:20 beste Belg.

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) werd op twaalf seconden zesde en nam de leiderstrui opnieuw over van Matteo Trentin. De 24-jarige Nederlander heeft nu zes seconden voorsprong op de Italiaan. De Rus Pavel Sivakov is op 23 seconden derde. Jasper De Buyst, in de tijdrit achttiende op 0:31, is vierde op 26 seconden.

Langeveld zette een eerste richttijd neer op een grotendeels vlak parcours. Van Baarle moest slechts enkele honderdsten van een seconden prijsgeven, andere specialisten beten hun tanden stuk op de chrono van de Nederlander. Tot de Italiaan Edoardo Affini mocht starten, hij was zeven seconden sneller en zou de plaats in de hotseat niet meer afstaan.

Daarna was het uitkijken naar de strijd tussen Van der Poel en Trentin die de voorbije dagen van leiderstrui wisselden. Mathieu van der Poel moest eerst aan de bak. Aan het eerste tussenpunt lieten de nummers een en twee dezelfde tijd noteren, maar in het tweede deel verloor de Italiaan enkele seconden op de Nederlander en finaal zou hij de tijdrit negen seconden trager afwerken dan Van der Poel.

Voor de 23-jarige Affini, goed voor brons op het jongste EK tijdrijden, is het zijn tweede profzege. In mei van dit jaar won hij een rit in de Ronde van Noorwegen.