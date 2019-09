Warm welkom op hogeschool UCLL

Diepenbeek - Het academiejaar start pas op maandag 16 september, maar meer dan 200 studenten volgden al een startdag van de Lerarenopleiding op campus Diepenbeek.

Na een heerlijk en duurzaam ontbijtbuffet verzorgd door De Winning, maakten de eerstejaarsstudenten kennis met elkaar, hun nieuwe omgeving en kregen ze alle informatie om vlot te starten in het hoger onderwijs.

5 zaken die toekomstige leerkrachten onthouden hebben na de sessies: “Toledo is het nieuwe Smartschool. Er zijn studentenvoorzieningen à la carte. De lessen zijn verplicht. Er staat altijd iemand voor me klaar als ik vragen heb of het even niet meer zie zitten. Via de app van UCLL blijf ik op de hoogte.”

“We bereiden nieuwe studenten altijd goed voor op wat hen te wachten staat. Zo is de stap van het secundair naar het hoger onderwijs minder groot. We verwelkomen ze op een heel persoonlijke manier. Dat typeert onze hogeschool!”, aldus Véronique Punie, opleidingsverantwoordelijke van de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs.