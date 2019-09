Slang van ruim 4,5 meter weggehaald in Antwerps appartement: “De dikste ooit”

Donderdagnamiddag hebben medewerkers van het Natuurhulpcentrum in een appartement in de wijk Luchtbal een albino tijgerpython van ruim 4,5 meter weggehaald. “De dikste ooit”, zegt Dries Damiaens, de man die in het centrum de reptielen verzorgt en de slang ging halen. Aan de haak bleek de slang 60 kilogram te wegen.

De politie was de slang op het spoor gekomen tijdens een inbraakalarm in het appartement. Ze namen een foto van de slang in het veel te kleine terrarium en informeerden of dit allemaal wel legaal is. ...