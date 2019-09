Comeback Kim Clijsters zorgt voor stortvloed aan positieve reacties: “Bij de grootsten van de sport”

Het nieuws over de comeback van Kim Clijsters (36) heeft uiteraard ook voor een schokgolf aan reacties in de internationale sportwereld gezorgd.

LEES OOK. Kim Clijsters kondigt comeback als professionele tennisster aan: “Ik heb dat gevoel gemist”

WTA-baas Steve Simon: “Clijsters hoort bij de grootsten van de sport”

De terugkeer van Kim Clijsters in het tennis is uitstekend nieuws voor de WTA Tour. Volgens voorzitter en CEO Steve Simon heeft de Limburgse haar plaats tussen de grootste namen. “Kim Clijsters hoort bij de grootste namen van de sport. Haar terugkeer op de Tour is opwindend nieuws voor de WTA familie en alle tennisfans wereldwijd”, reageert hij donderdag op het verrassende nieuws over de comeback van de 36-jarige Clijsters.

“Gedreven door haar liefde voor de sport, blijft deze prachtige kampioene mannen en vrouwen inspireren in alle stappen van hun leven. Ze is alleen maar een toegevoegde waarde voor al het overvloedige talent in het vrouwentennis. Ik wens Kim het allerbeste in dit volgende hoofdstuk van haar actieve carrière.”

Johan Van Herck laat opening voor terugkeer in Fed Cup-team: “Ga er met haar over praten”

“Dit is fantastisch nieuws voor het Belgische tennis en voor de tennissport in het algemeen”, liet Johan Van Herck, kapitein van de Belgische Davis Cup- en Fed Cup-ploeg weten. Van Herck liet ook weten dat hij Clijsters zeker zal contacteren of ze ook een terugkeer in het Fed Cup-team overweegt. “Ik ga haar zeker contacteren met die vraag. Een Kim in vorm zou natuurlijk een enorme versterking zijn voor ons team. Maar ik wil niet vooruitlopen op de zaken. Het is afwachten hoe ze haar seizoen begint, hoe haar eerste toernooien verlopen. We spelen begin februari al tegen Kazachstan, dat is al heel snel.”

Dominique Monami zeer verrast met terugkeer: “Denk dat ze zich wil amuseren”

“Dit verrast mij enorm”, reageerde Dominique Monami, de voormalige nummer negen van de wereld. “Bij een leeftijd van dertig jaar verwacht je zoiets nog, maar toch niet bij een leeftijd van 36 jaar. Ik denk dat ze zich vooral zal willen amuseren. Kim heeft twee fantastische carrières achter de rug. Toen ik het nieuws vernam vroeg ik mij dan ook af waarom ze dit nog zou willen doen. Maar ik begrijp dat ze nog steeds de ambitie heeft om wedstrijden te winnen. Kim is ook nooit volledig gestopt met tennissen, zoals Justine Henin bijvoorbeeld. Ze is recreatief altijd blijven spelen en sloeg ook op haar academie in Bree geregeld een balletje.”

“Ik denk dat ze ook nog steeds kan rivaliseren met de top bij haar comeback”, vervolgde de 46-jarige Luikse. “Ik zag haar op Wimbledon deze zomer court N.1 openen in een wedstrijdje tegen Venus Williams. Misschien dat ze toen de klik heeft gemaakt.”

“Ook fysiek zal het niet makkelijk zijn”, besloot Monami. “Ze had als jonge speelster al geregeld last van blessures. Dat wordt er niet beter op als je ouder wordt. Je recupereert ook minder goed. Maar kracht is een heel belangrijk aspect bij tennis en die zal ze nog hebben. Als je ziet dat Serena Williams er op haar bijna 38e ook nog staat, is er veel mogelijk.”

Een overzicht van de reacties op sociale media op de comeback van Kim Clijsters:

What a great news is it to hear that @Clijsterskim is making a comeback!? — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) September 12, 2019

Just crawled back up from falling of my chair. What a surprise. I have no doubt that @Clijsterskim can pull this off. Only reservation I have is to see if her body will collaborate. Anyway, best of luck. #backonthero ad — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) September 12, 2019

If that is true, I ll be your #1 fan!!!! Come onnnn Kim!!! Mixed in down under? — Jurgen Melzer (@jojomelzer) September 12, 2019

Sabine Appelmans (ex-tennisster): “O Kim, wat fantastisch nieuws en zo’n krachtig filmpje. Ik kreeg kippenvel!”

Tom Boonen (ex-wielrenner): “Gewoon doen!”

Greg Rusedski (ex-tennisser): “Wow! That’s great great news. After working as a commentator and watching so much tennis @Clijsterskim must have believed she could be in the mix.Good luck and enjoy your comeback. Going to be very interesting to see and watch all season long on @WTA”