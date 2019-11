Met deze pyjama’s vergeet je de koude nachten

Het kwik mag af en toe nog even richting de twintig graden kruipen maar de echte zomer is inmiddels alweer voorbij. De dagen worden korter en vooral de nachten worden kouder. Tijd om op zoek te gaan naar een comfortabele pyjama of elegante nachtjapon.

Knettergekke prints

Met eenhoorns, ijsjes, donuts en zelfs cavia’s: ook wie net wat minder extravert is in haar kledingkeuze, kan in de slaapkamer ongegeneerd kiezen voor een pyjama met een gekke print. En er is nog goed nieuws: ze bestaan niet alleen in honderden verschillende prints, je kan ze ook nog eens vinden in allerlei modellen en stofjes.

1. Snurk - 54,95 euro bij de Bijenkorf 2. Asos Design - 35,99 euro bij Asos 3. Chelsea Peers - 38,95 euro bij Zalando 4. H&M - 19,99 euro bij H&M 5. Primark - 13 euro bij Primark

Lange nachtjurken

In de jaren vijftig en zestig van Marilyn Monroe waren lange nachtjurken niet weg te denken uit de slaapkamer. Zijden japonnen, rijkelijk versierd met kralen en zelfs veren, straalden luxe en rijkdom uit en gaven vrouwen net dat tikkeltje meer zelfvertrouwen. Anno 2019 keren ze terug naar de slaapkamer, al zijn veren en kant geen absolute must meer.

1. Marie Jo - 175 euro bij Marie Jo 2. Skin - 155 euro bij Net-a-Porter 3. La Redoute Collections - 44,99 euro bij La Redoute 4. Asos Design - 38,99 euro bij Asos 5. Anna Field - 24,95 euro bij Zalando

Zijdezacht

Bij zijdezachte lakens horen even zachte pyjama’s. Het klassieke zijden of satijnen nachtjurkje kennen we allemaal maar je kan ook kiezen voor een shortje met kant of topje met open rug. Wie houdt van het zachte gevoel van zijde maar krap bij kas zit, kan ook nog altijd kiezen voor het budgetvriendelijkere viscose, ook wel bekend als kunstzijde.

1. Top 12,95 euro en short 12,95 euro - bij Undiz 2. Top 35,90 euro en short 25,90 euro bij Intimissimi 3. Top 70 euro en short 60 euro bij LOVE Stories 4. Agent Provocateur top 180 euro en short 180 euro bij de Bijenkorf 5. Top 19,99 euro en short 22,99 euro bij Etam

Playsuits

Playsuits horen niet alleen thuis op vakantie of op het strand. Ook in de slaapkamer wordt dit comfortabele kledingstuk steeds populairder. Een playsuit zit lekker los rond je lichaam, geeft je alle bewegingsvrijheid en kan tijdens het slapen niet naar omhoog kruipen. Het enige nadeel? Als je 's nachts naar het toilet moet, moet je het helaas helemaal uittrekken.

1. Etam Lingerie - 34,99 euro bij Etam 2. H&M - 14,99 euro bij H&M 3. NA-KD - 38,95 euro bij Zalando 4. Women’ Secret - 29,99 euro 5. Victoria’s Secret - 76,32 euro bij Victoria’s Secret ­­­

Voor echte koukleumen

Het vriest, het sneeuwt en ondanks dat de temperatuur in de woonkamer best aangenaam is, blijft de slaapkamer toch maar fris aanvoelen. Koud zelfs. Kies daarom voor een katoenen pyjama met lange mouwen om je ook zonder waterkruik lekker warm te houden of ga nog een stapje verder en draag een sweater gemaakt uit fleece of fluweel.

1. Mey - 99,95 euro bij de Bijenkorf 2. Top 22,99 euro en broek 17,99 euro bij Hunkemöller 3. Sweater 30,99 euro en broek 27,99 euro bij Asos 4. Sleepy Jones - 211,92 euro bij Net-A-Porter 5. La Redoute Collections - 39,99 euro bij La Redoute