Eén op de drie Belgische vrouwen wil na de zomer vijf kilo afvallen

Een cocktail nippen hier, een avondje barbecueën daar: tijdens de zomervakantie genieten we volop van het leven en dat resulteert soms in extra kilootjes. Een nieuw onderzoek van Weight Watchers, voortaan kortweg WW, toont aan dat één op de drie vrouwen in ons land na haar vakantie graag vijf kilo zou afvallen.

Weight Watchers vroeg aan duizend Belgische mannen en vrouwen of ze al dan niet tevreden waren met hun lichaam na de zomer. Uit de antwoorden blijkt dat nogal tegen te vallen. Twee op de drie landgenotes zouden liever enkele kilo’s lichter terugkomen van vakantie. In cijfers: zo’n 74 procent zou blij zijn met een kilootje minder. Eén op de drie Belgische dames wil echter meer dan vijf kilo verliezen omdat ze tijdens de vakantie minder op hun eten letten.

De rondvraag toont aan dat vooral dames tussen de 25 en 54 jaar vijf kilo willen verliezen. In de categorie 55-plussers is de drang minder groot, want zij voelen zich beter in hun vel. Van hen geeft 32,7 procent aan dat ze perfect tevreden zijn met hun gewicht en geen actie zullen ondernemen om te vermageren.

Sportief in september

Maar liefst 70 procent van de ondervraagde vrouwen neemt zich voor om in september weer te focussen op een gezondere levensstijl. Een crashdieet om de overtollige kilo’s snel kwijt te spelen valt niet in de smaak als afslankmethode: 94 procent van de geënquêteerden zou zich hier nooit aan wagen. Eén op de drie dames wil vanaf september wel vaker sporten in het belang van hun lijn.

En bij mannen? Ook zij geven aan dat hun lichaam last heeft van de herfstblues. Twee op de drie (61 procent) wil graag vetrolletjes kwijt spelen. Maar één op de drie maakt na de zomer niet speciaal goede voornemens om er werk van te maken.