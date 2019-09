Belgisch handtassenmerk Delvaux opent museum

Fashionista's met een voorliefde voor handtassen kunnen voortaan een dagtripje naar het gloednieuwe museum van Delvaux in Brussel inplannen. Het luxueuze handtassenmerk toont er een uitgebreide collectie aan handtassen, die de voorbije 190 jaar door de Belgische hofleverancier zijn ontworpen.

In het lange lijstje van populaire Belgische exportproducten horen ook de handtassen van Delvaux thuis. Het handtassenmerk, dat het levenslicht zag in 1829, is sinds zijn oprichting aan een gestage groei bezig op zowel de nationale als de internationale markt. Wereldwijd heeft het luxemerk in totaal 42 winkels, waarvan slechts 6 in België, en het mag zichzelf de oudste hofleverancier van de Belgische koninklijke familie noemen.

Naar aanleiding van zijn 190ste verjaardag opent Delvaux nu een museum, boven zijn bekende atelier in Brussel. In het museum zijn de meest iconische handtassen van het merk te bezichtigen, zoals Le Brillant, de handtas die gemaakt werd ter ere van de Wereldtentoonstelling in Brussel of de handtas met het opschrift “Ceci n’est pas un Delvaux”. Verder ontdek je er ook nog tal van anekdotes over het modehuis, waaronder het bestaan van de vermiste ‘Le Princesse’.

Wie graag een bezoekje aan het museum brengt, moet eerst een afspraak maken via de website van het bedrijf. De rondleiding vindt plaats onder begeleiding van een gids en het bezoek is helemaal gratis.