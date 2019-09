Marieke Vervoort vervult laatste wens op Circuit van Zolder: “Dit was mijn laatste droom”

Rolstoelatlete Marieke Wielemie Vervoort heeft donderdag haar laatste wens vervuld door op het Circuit van Zolder mee te rijden met een Race Lamborghini Huracan Evolution. De 40-jarige Vervoort, die strijdt tegen een ongeneeslijke spieraandoening, is momenteel bezig met het regelen van haar euthanasie. “Er zijn heel veel dromen die ik heb kunnen waarmaken. Dit was de laatste”, zei Vervoort.

Wielemie trok donderdagmiddag naar het Circuit van Zolder om er mee te rijden met een Race Lamborghini Huracan Evolution. De laatste wens van Marieke Vervoort werd georganiseerd in samenwerking met racepiloot Niels Lagrange. Lagrange rijdt het Europees Kampioenschap voor Lamborghini en kon op die manier haar wens in vervulling laten gaan.

“Het zonnetje schijnt, de Lamborghini staat klaar en de adrenaline loopt door mijn lichaam. Ik voel me goed en ik ben er klaar voor”, zei Vervoort voor haar nieuwe uitdaging. “Dit zal veel vergen van mijn lichaam, maar ik heb het er wel voor over. Het is mijn kick die ik opnieuw kan meemaken.”

Een gelukkige Marieke Vervoort op het racecircuit van Zolder. Foto: Photo News

De rit op het Circuit van Zolder stond al langer op de bucketlist van Vervoort. “Er zijn heel veel dromen die ik heb kunnen waarmaken, en dit is de laatste die er nog op stond. Ik besef nu pas dat het heel moeilijk was om die waar te maken, want een tweede zetel erin krijgen is heel moeilijk”, vertelde Vervoort.

Wielemie koos met deze uitdaging opnieuw voor een extreme beproeving. “Ik hou van snelheden en kicken. Ik heb een bungeesprong met rolstoel gedaan, ik doe indoor skydiven en ik heb al ooit een duosprong gedaan”, aldus Vervoort. “Die kick drijft toch altijd in mij en dat zal altijd blijven duren, denk ik.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

(belga)