Rally van Turkije: Thierry Neuville is derde in shakedown, Meeke rijdt toptijd

Thierry Neuville (Hyundai) heeft vanmiddag de derde chrono neergezet in de Rally van Turkije, de elfde WK-manche.

Neuville legde de 4,7 km in Marmaris af in 3’26”5 en was daarmee een fractie trager dan de Brit Kris Meeke (Toyota), winnaar in 3’25”3, en de Noor Andreas Mikkelsen (3’26”3), teamgenoot van Neuville. De Estse WK-leider Ott Tänak (Toyota) zette de vierde tijd neer (3’26”7). De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën) was goed voor de zesde plaats (3’28”3).

Alle toprijders beperkten zich in de shakedown tot drie passages waarbij de tweede doortocht vaak de snelste tijd opleverde. Kris Meeke, voor het eerst aan de start in de rally van Turkije, reed de beste tijd met in zijn spoor Andreas Mikkelsen en Thierry Neuville. Bij aankomst van zijn eerste doortocht was Neuville duidelijk: “We moeten zo snel als mogelijk rijden en alles geven.”

Ott Tänak won vorig jaar de rally van Turkije en moet vrijdag als eerste de baan op. De weg schoonvegen wordt opnieuw een sleutelmoment in deze wedstrijd. “We gaan voor het best mogelijke resultaat. Dat is op zich moeilijk te voorspellen. Laat ons er maar gewoon aan beginnen.”

Sébastien Ogier staat onder druk. De titelverdediger volgt op 40 punten van WK-leider Tänak. De Fransman wacht ook al zeven rally’s op een zege. De laatste dateert van de rally van Mexico begin maart. “We hebben dikke punten nodig. Bij pech is de wedstrijd en het kampioenschap voorbij.”

De rally van Turkije begint donderdagavond met een korte klassementsrit van 2 km in de straten van Marmaris. Vrijdag krijgen de deelnemers zes uitdagende en breekbare klassementsritten voor de wielen geschoven verdeeld over twee ronden van telkens drie klassementsritten. Met ruim 150 competitieve kilometers, bijna de helft van de wedstrijd, wordt vrijdag meteen een belangrijke dag. (belga)