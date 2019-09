Belgische kajakkers stoten door in Tokio op olympisch testevent kajak

Kajakker Artuur Peters heeft zich op het olympisch testevent in Tokio geplaatst voor de halve finales in de K1 1.000 meter. Hij werd in zijn reeks tweede in 3’55”877 achter de Portugees Fernando Pimenta (3’54”153), wat volstond voor kwalificatie.

In de K2 over 500 meter wonnen Lize Broekx en Hermien Peters hun reeks in 1’53”113. De halve finales staan vrijdag geprogrammeerd. Broekx en Peters zijn, in tegenstelling tot Artuur Peters, al zeker van een ticket voor Tokio 2020. Dat danken ze aan hun vierde plaats op het WK eind augustus in Hongarije. (belga)