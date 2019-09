54-jarige actrice is nieuw gezicht L’Oréal Paris

Viola Davis wordt het nieuwe gezicht van cosmeticaproducent L’Oréal Paris. De 54-jarige actrice werd in het verleden voorafgegaan door Céline Dion, Helen Mirren en Aja Naomi King. ­­

L’Oréal wil met Davis, die onder meer een Oscar won voor haar bijrol in de film Fences, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van vrouwen verder aanmoedigen. De 54-jarige Amerikaanse staat in de filmwereld bekend als een sterke vrouw die haar taak niet lichtzinnig opneemt. Meer dan eens gebruikte ze haar bekendheid om vrouwen wereldwijd aan te moedigen om te vechten voor gelijkheid en respect.

“In het verleden werden vrouwen, en dan voornamelijk getinte vrouwen, vaak als minderwaardig beschouwd”, zei ze recent in een interview. “Die visie, dat beeld zit nog steeds ingebakken in heel wat culturen. Ik beschouw mijzelf als een instrument dat daaraan iets kan veranderen.”

Ook over haar samenwerking met de cosmetica-industrie heeft Davis goed nagedacht. “Ik ben nu 54 en ik heb het gevoel dat de cirkel van mijn leven rond is. Ik voel me als herboren. Ik heb mijn hele leven gevochten en ik had een slechte jeugd maar toch ben ik in staat om liefde te geven en te tonen. Ik heb een fantastische echtgenoot en dochter. Het wordt alleen nog maar beter.”