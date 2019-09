Wereldgezondheidsorganisatie: “Valse info over vaccins net zo besmettelijk en gevaarlijk als de ziektes zelf”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt ten strijde tegen valse informatie over vaccinatie die verspreid wordt op het internet. Die fake berichten - op Facebook bijvoorbeeld - “zijn zo besmettelijk en gevaarlijk als de ziektes zelf die het helpt te verspreiden”, zei dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, drecteur-generaal van het WHO, op de Global Vaccination Summit in Brussel.

