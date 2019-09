Bij Proximus zijn donderdag opnieuw spontane stakingsacties uitgebroken. De sfeer in het telecombedrijf is erg gespannen, na het aangekondigde vertrek van CEO Dominique Leroy naar sectorgenoot KPN.

Spontane werkonderbrekingen zijn vooral in Wallonië uitgebroken. Er zijn acties in Charleroi, Namen, Luik, Libramont, Verviers en Saint-Vith. Maar ook in Kortrijk zijn er acties, luidt het bij de vakbonden ...