Noorse biatlonlegende Bjørndalen moet China olympisch succes bezorgen

De Noorse biatlonlegende Ole Einar Bjørndalen treedt in dienst van de Chinese federatie. Hij moet lokale atleten opleiden met het oog op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Ook zijn (eveneens erg succesvolle) Wit-Russische partner Darya Domracheva gaat voor de Chinezen werken. Zij krijgt het vrouwenteam onder haar hoede.

“Vanaf vandaag beginnen we met dagelijkse trainingen. Het is een jong team met veel ambitie en potentieel om beter te worden en te groeien. We zijn heel tevreden dat we onze jarenlange ervaring mogen delen met het land dat de volgende Olympische Winterspelen zal ontvangen”, zegt Bjørndalen donderdag.

De 45-jarige Noor won tijdens zijn indrukwekkende carrière liefst dertien olympische medailles (8x goud, 4x zilver, 1x brons) en is daarmee de meest gelauwerde atleet uit de geschiedenis van de Winterspelen. Hij werd ook twintig keer wereldkampioen en won zes keer de wereldbeker. Pas vorig jaar bergde hij zijn skilatten en geweer definitief op na een loopbaan die begon in 1993. Zijn echtgenote Domracheva (33) heeft vier olympische titels achter haar naam. Ook zij stopte vorig jaar met competitie.