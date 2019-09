Ewoud Vromant verovert zilver in tijdrit op WK paracycling: “Een geweldig gevoel”

Ewoud Vromant heeft donderdagmorgen een zilveren medaille behaald in de tijdrit op het WK paracycling in het Nederlandse Emmen. De 35-jarige Oost-Vlaming, die een rechterbovenbeenamputatie onderging, moest in de klasse C2 enkel de Australiër Darren Hicks voor laten gaan.

Vromant legde de 20,8 kilometer af in 28:46.86, 22 seconden trager dan Hicks. Na afloop was onze landgenoot erg tevreden, al hoopte hij ergens toch ook op de titel.

“Dit is een geweldig gevoel”, stak Vromant van wal. “Het is mijn eerste WK-medaille. Ik had graag nog één plaatsje beter gedaan, maar ik moet tevreden zijn met zilver. Deze prestatie betekent heel veel voor mij. Ik werk al een tijdje toe naar dit WK. Mijn vrouw en mijn twee kindjes hebben ook een heel grote rol gespeeld in mijn voorbereiding. Ik ben heel blij dat ze hier ook aanwezig zijn.”

“Tegen de winnaar was echt niks te doen”, vervolgde Vromant. “Hicks is al het hele seizoen heel dominant in tijdritten. Ik ben zelf ook een specialist tegen de chrono, maar ik kon op het einde mijn tempo niet meer vasthouden. Zaterdag staat de wegrit op het programma. Daarin mik ik ook voluit voor een medaille.”