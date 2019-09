De politie heeft woensdag een dakloze in een Tongerse stalling gevonden. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is ze ’s avonds overleden.

In een bouwvallige houten stalling in een achtertuin werd woensdagnamiddag een dakloze vrouw aangetroffen. Ze verkeerde in een ernstige toestand en had dringend medische hulp nodig. De hulpdiensten kwamen ...