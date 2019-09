Man getuigt hoe hij eigen dood in scène zette om zijn echtgenote tegen de lamp te doen lopen: “Ik word er nog altijd misselijk van”

Een Amerikaanse man heeft in The Sun teruggeblikt op het waanzinnige verhaal waar hij vier jaar geleden in terecht is gekomen. Hij zette zijn eigen dood in scène om zijn vrouw te slim af te zijn. Zij had een huurmoordenaar ingehuurd om de bokstrainer te doden, maar dat liet hij niet zomaar gebeuren. De vrouw werd tot 20 jaar cel veroordeeld.