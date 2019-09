Chrissy Teigen toont zonder gêne haar acne

Kendall Jenner, Ashley Graham, Hilary Duff, Amy Schumer … het lijstje van celebrities die onomwonden hun acne, striemen of cellulitis laten zien op sociale media is ellenlang. Ook Chrissy Teigen gaat geen taboe uit de weg en toont haar acne: “Wat is er aan de hand met mijn huid?”

Chrissy Teigen mag dan wel een bekend badpakkenmodel zijn, ook zij heeft wel eens last van acne. En dat mag gedeeld worden met de wereld. Het model, dat de controverse op sociale media niet schuwt, publiceerde een video waarop ze haar puistjes aanwijst. “Ik geloof ten stelligste dat je als je al het goede toont, ook het slechte moet etaleren. Dit is absoluut het slechte.”

Nadat Chrissy Teigen inzoomt op haar acne vraagt ze verbaasd aan haar volgers: “Wat is er aan de hand met mijn huid? Vakantie?” Het badpakkenmodel dat getrouwd is met John Legend, is zeker niet de enige celebrity die al onomwonden haar acne laat zien. Ook Kendall Jenner, Justin Bieber, Bella Thorne … gingen haar al voor.

Chrissy Teigen staat erom bekend om haar ‘perfecte leven’ op de korrel te nemen. Zo deelde ze eerder al foto’s van zichzelf met striemen, in flatterend corrigerend ondergoed na de bevalling en nog zoveel meer.