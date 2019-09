Om aan je kinderen te tonen: daarom moet je links én rechts kijken als je oversteekt...

Dit jongetje uit Oekraïne heeft een goede engelbewaarder. Met zijn boekentas op de rug wacht hij het goede moment af om een drukke weg over te steken. Op het moment dat hij dat echter doet, kijkt hij vooral naar links, en niet zozeer naar rechts, waardoor hij een aankomende auto niet ziet. Ook de bestuurder van die auto kan de jongen onmogelijk zien, door een tegenligger. Een fractie van een seconde knalt een auto tegen het jongetje aan, dat als een lappenpopje meters ver gekatapulteerd wordt. Wonder boven wonder staat het knaapje meteen terug recht, en snellen automobilisten ter hulp om zeker te zijn dat hij ongedeerd is. Dat blijkt gelukkig het geval en op weg naar school zal hij nu vast nog voorzichtiger zijn. Goed didactisch materiaal voor schoolgaande jeugd… én voor automobilisten.