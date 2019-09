Deze vrouw wordt opgespoord door de politie nadat ze zonder enige schroom een kat in het water gooit. Alvorens ze het arme dier in de lucht gooit, geeft ze het beestje nog een zoen op het kopje. Waarom ze dit juist deed, is nog altijd niet duidelijk. De politie zoekt de vrouw om te achterhalen waar, wanneer en vooral waarom dit gebeurde. Vermoedelijk zijn de beelden overgewaaid vanuit Nederland.