Prins Amedeo en ‘Lili’ kiezen naam voor tweede kindje

Prins Amedeo en zijn echtgenote Elisabetta kregen er afgelopen vrijdag een kindje bij. Een week na de geboorte onthullen de trotse ouders op Instagram ook de naam van hun kersverse zoon: Maximilian.

Amedeo stapte in 2014 in het huwelijksbootje met Elisabetta Rosboch von Wolkenstein. De oudste zoon van prinses Astrid en Lorenz vroeg voor zijn huwelijk geen toestemming aan koning Filip waardoor zijn recht op de troon verviel. Een jaar later vroeg hij alsnog toestemming, wat hij met terugwerkende kracht ook kreeg. Hierdoor is hij zesde in lijn voor de troon, na de vier kinderen van koning Filip en zijn eigen moeder Astrid.

Dochtertje Anna Astrid (3) wordt zevende in lijn voor de Belgische troon, broertje Maximillian volgt net daarna.